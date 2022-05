Elvis andata e ritorno (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è un numero stimato di 400mila imitatori di Elvis Presley che si dedicano a ballare in tute ricoperte di strass, a tirarsi indietro i capelli con la brillantina e a dimenare i fianchi. Una sera dopo l’altra, cantano con voce suadente Hound Dog e Love Me Tender, vi dichiarano marito e moglie e sfoggiano la loro miglior cadenza strascicata del Sud per dirvi “Grazie, grazie mille”. Non c’è un’altra persona nella storia dell’umanità che sia stata imitata e idolatrata come Elvis. Di fronte all’onnipresenza del Re, come fa un attore incaricato di interpretare Elvis a farlo sembrare… reale? Dopo tutto, anche le riprese del cantante in carne e ossa possono sembrare prodigiose, come se anche lui fosse l’ennesimo imitatore. Ora, Austin Butler sta raccogliendo la sfida di provare a riportarlo in vita per il biopic di Baz Luhrmann ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) C’è un numero stimato di 400mila imitatori diPresley che si dedicano a ballare in tute ricoperte di strass, a tirarsi indietro i capelli con la brillantina e a dimenare i fianchi. Una sera dopo l’altra, cantano con voce suadente Hound Dog e Love Me Tender, vi dichiarano marito e moglie e sfoggiano la loro miglior cadenza strascicata del Sud per dirvi “Grazie, grazie mille”. Non c’è un’altra persona nella storia dell’umanità che sia stata imitata e idolatrata come. Di fronte all’onnipresenza del Re, come fa un attore incaricato di interpretarea farlo sembrare… reale? Dopo tutto, anche le riprese del cantante in carne e ossa possono sembrare prodigiose, come se anche lui fosse l’ennesimo imitatore. Ora, Austin Butler sta raccogliendo la sfida di provare a riportarlo in vita per il biopic di Baz Luhrmann ...

