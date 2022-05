Elon Musk e la profezia sull’Italia: «Con questo andamento demografico resterà spopolata» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tema dell’andamento demografico del mondo occidentale è al centro del tweet di Elon Musk che – mentre la trattativa per l’acquisto dell’uccellino azzurro è ancora in corso – questa mattina ha scritto un thread in cui tira in ballo anche l’Italia: «Il tasso di natalità degli Stati Uniti è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni. Contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. Io sono una rara eccezione. La maggior parte delle persone che conosco non ha figli o ne ha uno. La Corea del Sud e Hong Kong stanno vivendo il crollo demografico più rapido. Si noti che 2,1 figli per donna è il tasso di sostituzione». Quindi il passaggio sull’Italia: «L’Italia non avrà più persone se questa tendenza continuerà». May 24, 2022 Leggi ... Leggi su open.online (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il tema dell’del mondo occidentale è al centro del tweet diche – mentre la trattativa per l’acquisto dell’uccellino azzurro è ancora in corso – questa mattina ha scritto un thread in cui tira in ballo anche l’Italia: «Il tasso di natalità degli Stati Uniti è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni. Contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. Io sono una rara eccezione. La maggior parte delle persone che conosco non ha figli o ne ha uno. La Corea del Sud e Hong Kong stanno vivendo il crollopiù rapido. Si noti che 2,1 figli per donna è il tasso di sostituzione». Quindi il passaggio: «L’Italia non avrà più persone se questa tendenza continuerà». May 24, 2022 Leggi ...

SkyTG24 : Elon Musk sulla denatalità in Italia: 'Se continua così non ci saranno più italiani' - matteosalvinimi : Ma quanto mi piace Elon Musk?!? Niente da fare, negli Stati Uniti come in Italia la sinistra spesso è intollerante,… - AngeloCiocca : 'In passato ho votato per i democratici perché erano (prevalentemente) il partito della gentilezza. Ora sono divent… - reddist92 : RT @SkyTG24: Elon Musk sulla denatalità in Italia: 'Se continua così non ci saranno più italiani' - DaniloDp98 : RT @999danielwz: me quando elon musk compra twitter e ripristina la libertà di parola -