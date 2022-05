Eleonora Cecere lascia i fan a bocca aperta | Il suo corpo è da favola (Di mercoledì 25 maggio 2022) La splendida attrice e showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che ha letteralmente tolto il fiato a migliaia di ammiratori. La bravissima Eleonora Cecere nell’ultimo periodo è tornata agli onori della ribalta pubblicando su Instagram una serie di foto che la ritraggono in tutto il suo splendore. Non ci credete? Date un’occhiata all’immagine che L'articolo Eleonora Cecere lascia i fan a bocca aperta Il suo corpo è da favola chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 25 maggio 2022) La splendida attrice e showgirl ha pubblicato una foto su Instagram che ha letteralmente tolto il fiato a migliaia di ammiratori. La bravissimanell’ultimo periodo è tornata agli onori della ribalta pubblicando su Instagram una serie di foto che la ritraggono in tutto il suo splendore. Non ci credete? Date un’occhiata all’immagine che L'articoloi fan aIl suoè dachemusica.it.

Advertising

m_mats_ : @martina_prados Gino Paoli? Eleonora Cecere? - glooit : Eleonora Cecere, appello a Signorini: “Potrei dare tanto al GF Vip 7” leggi su Gloo - andreastoolbox : #GF Vip 7, Eleonora Cecere fa un appello ad Alfonso Signorini - Novella_2000 : Ex volto di Non è la Rai si candida al GF Vip 7: l'appello ad Alfonso Signorini - salvatrash1 : Eleonora Cecere, ex volto non è la rai, ha detto di voler entrare nella casa di cinecittà e ha pure accusato Ramire… -