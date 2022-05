Dopo 2 anni di pandemia, come è cambiato l’uso degli smartphone da parte dei bambini? (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il primo anno della pandemia di Covid-19 ha portato una serie di interrogativi per i genitori, dall’aiutare i loro figli a gestire la tecnologia, all’aumento del tempo davanti allo schermo. I genitori che hanno bambini piccoli hanno lottato contro la mancanza di assistenza all’infanzia e sono preoccupati per la socialità dei loro figli: preoccupazioni che sono tutt’oggi ancora rilevanti. Il lockdown ha causato un aumento significativo dell’uso dei dispositivi elettronici Quasi tutti i bambini con meno di 5 anni usano abitualmente il tablet Che sia il risultato della pandemia o di altri eventi, l’anno successivo al sondaggio nel marzo del 2020 ha visto una quota crescente di genitori che ha affermato che il loro bambino aveva utilizzato social media e dispositivi digitali. Tra i ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il primo anno delladi Covid-19 ha portato una serie di interrogativi per i genitori, dall’aiutare i loro figli a gestire la tecnologia, all’aumento del tempo davanti allo schermo. I genitori che hannopiccoli hanno lottato contro la mancanza di assistenza all’infanzia e sono preoccupati per la socialità dei loro figli: preoccupazioni che sono tutt’oggi ancora rilevanti. Il lockdown ha causato un aumento significativo deldei dispositivi elettronici Quasi tutti icon meno di 5usano abitualmente il tablet Che sia il risultato dellao di altri eventi, l’anno successivo al sondaggio nel marzo del 2020 ha visto una quota crescente di genitori che ha affermato che il loro bambino aveva utilizzato social media e dispositivi digitali. Tra i ...

