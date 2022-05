Controlli Polizia | 12 arresti per rapine e furti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – Ladi Stato, nelle ultime ore, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di 12 persone, tutte gravemente indiziate – con le specifiche sotto riportate – di reati di natura predatoria. Un furgone cisterna con circa mille litri di gasolio: questo hanno tentato di rubare 3 uomini nella zona di Ponte di Nona alle 5 del mattino. Gli odierni indagati non hanno però considerato che il mezzo poteva, come poi era nella realtà, essere dotato di un GPS antifurto. Appena il furgone è partito il sistema ha inviato un segnale di allarme che è poi giunto alla sala operativa della Questura di Roma. Immediatamente è scattato il piano di controllo delle Volanti e poco lontano dal luogo del furto il mezzo è stato intercettato. Il conducente ha tentato sottrarsi all’Alt degli agenti died ha proseguito la marcia fino a via Gessopalena; qui i 3 ...