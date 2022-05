Ceferin sicuro: “I club italiani hanno molti problemi” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Alexander Ceferin, presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato soprattutto dei club italiani in Champions League. Il massimo esponente del calcio europeo ha dichiarato tutto il suo ottimismo nei confronti delle squadre del nostro campionato le quali hanno tutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. Champions League Ceferin italiane In particolare, Ceferin ha dichiarato: “Sono sicuro che le italiane abbiano tutto per arrivare anche in finale di Champions. Quest’anno sono state molto sfortunate, specie l’Inter che ha una squadra davvero buona. Anche il Milan è forte e abbiamo visto la Roma che ora è concentrata sulla finale di Conference League. Quindi sì, è assolutamente possibile che una squadra italiana ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Alexander, presidente della UEFA, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dove ha parlato soprattutto deiin Champions League. Il massimo esponente del calcio europeo ha dichiarato tutto il suo ottimismo nei confronti delle squadre del nostro campionato le qualitutte le carte in regola per arrivare in fondo alla competizione. Champions Leagueitaliane In particolare,ha dichiarato: “Sonoche le italiane abbiano tutto per arrivare anche in finale di Champions. Quest’anno sono state molto sfortunate, specie l’Inter che ha una squadra davvero buona. Anche il Milan è forte e abbiamo visto la Roma che ora è concentrata sulla finale di Conference League. Quindi sì, è assolutamente possibile che una squadra italiana ...

Advertising

TV7Benevento : Superlega: Ceferin, 'progetto finito, sicuro che vinceremo alla Corte di Giustizia' - - ferrantelli94 : RT @marifcinter: #Ceferin: 'Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League. Forse… - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: #Ceferin: 'Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League. Forse… - infoitsport : Ceferin sicuro: 'UCL, le italiane possono tornare protagoniste. Inter una buona squadra' - gianfum : RT @marifcinter: #Ceferin: 'Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League. Forse… -