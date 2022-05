Ceferin | «Club italiani in difficoltà anche con vecchio FPF»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 25 maggio 2022) “Società italiane incon il nuovo FPF? Alcuniavrebbero dei problemi in ogni caso, al di là delle nuove regole del financial fair play. Se ciascunnon rispetterà le regole, andrà incontro a problemi. Come è giusto che sia se non ci si attiene alle regole”. Lo ha detto il presidente dell’Uefa L'articolo