Agenzia ANSA

Le operazioni di ricerca dei minatori intrappolati nella miniera di zinco a Perkoa, in, che vanno avanti ormai da 39 giorni. I soccorritori hanno trovato i corpi senza vita di quattro degli otto dispersi. 25 maggio 2022L'architetto originario delFrancis Kéré è stato selezionato per la Time100 alla sezione Innovators "per il suo impegno di lunga data nel concepire lo spazio per il bene sia sociale ... Burkina Faso, le ricerche dei lavoratori intrappolati nella miniera inondata - Mondo Le operazioni di ricerca dei minatori intrappolati nella miniera di zinco a Perkoa, in Burkina Faso, che vanno avanti ormai da 39 giorni.Sono stati trovati senza vita quattro gli otto ragazzini intrappolati da oltre un mese in una miniera di zinco. Aperta un'inchiesta View on euronews ...