Brozovic in Tribunale sul presunto flirt con Wanda Nara: la verità del calciatore e il gesto di Fabrizio Corona (Di mercoledì 25 maggio 2022) La stagione di Marcelo Brozovic è andata in archivio, il centrocampista dell’Inter è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello. Il croato è stato chiamato ad affrontare una situazione spiacevole extra-campo. Il calciatore ha nuovamente smentito la notizia di un flirt con Wanda Nara, moglie dell’ex compagno all’Inter Mauro Icardi. Nel procedimento per diffamazione contro Fabrizio Corona, il croato ha risposto alle domande del Pm. La notizia risale al febbraio 2019 nella rivista ‘King Corona Magazine’. “È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora Wanda. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono. Quando è uscita la notizia lo ha saputo tutto il mondo e ho avuto problemi anche con mia moglie e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 25 maggio 2022) La stagione di Marceloè andata in archivio, il centrocampista dell’Inter è stato protagonista di un rendimento di altissimo livello. Il croato è stato chiamato ad affrontare una situazione spiacevole extra-campo. Ilha nuovamente smentito la notizia di uncon, moglie dell’ex compagno all’Inter Mauro Icardi. Nel procedimento per diffamazione contro, il croato ha risposto alle domande del Pm. La notizia risale al febbraio 2019 nella rivista ‘KingMagazine’. “È tutto falso, non ho mai avuto una relazione con la signora. Non ho mai avuto nemmeno il suo numero di telefono. Quando è uscita la notizia lo ha saputo tutto il mondo e ho avuto problemi anche con mia moglie e la ...

Advertising

CalcioWeb : #Brozovic in Tribunale: la verità sulla notizia lanciata da #FabrizioCorona sul flirt con #WandaNara - Sport_Fair : #Brozovic in Tribunale contro #FabrizioCorona: la verità del calciatore sulle voci di un flirt con #WandaNara - ParliamoDiNews : Brozovic in Tribunale contro Corona: `Falsa la relazione con Wanda Nara, mai avuto problemi con Icardi` | Gossip |… - Andre_Costa95 : RT @Gazzetta_it: Brozovic in tribunale: 'Con Wanda nessun flirt'. E Corona gli chiede scusa - sportli26181512 : Brozovic in tribunale: 'Con Wanda nessun flirt'. E Corona gli chiede scusa: Brozovic in tribunale: 'Con Wanda nessu… -