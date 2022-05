Avellino, ora è ufficiale: Taurino è il nuovo allenatore dei lupi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Roberto Taurino è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Avellino. Come anticipato nelle scorse ore, la società biancoverde riparte dal classe ’77 nativo di Lecce. Ecco la nota ufficiale: “L’Us Avellino 1912 comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto Taurino. L’allenatore, nato a Lecce il 22 gennaio 1977, ha guidato nel corso della sua carriera Virtus Francavilla, Viterbese, Bitonto e Nardò. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2022 e prevede una durata fino a Giugno 2023. L’Us Avellino 1912 porge il suo benvenuto a Mister Taurino augurandogli buon lavoro per la nuova avventura con il club biancoverde. La presentazione alla stampa e ai media si terrà prossimamente”. Di seguito ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Robertoè ufficialmente iltecnico dell’. Come anticipato nelle scorse ore, la società biancoverde riparte dal classe ’77 nativo di Lecce. Ecco la nota: “L’Us1912 comunica di aver raggiunto l’accordo con Roberto. L’, nato a Lecce il 22 gennaio 1977, ha guidato nel corso della sua carriera Virtus Francavilla, Viterbese, Bitonto e Nardò. L’accordo decorre dal 1° Luglio 2022 e prevede una durata fino a Giugno 2023. L’Us1912 porge il suo benvenuto a Misteraugurandogli buon lavoro per la nuova avventura con il club biancoverde. La presentazione alla stampa e ai media si terrà prossimamente”. Di seguito ...

