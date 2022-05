Arsenal: Osimhen e Gabriel Jesus gli obiettivi ma uno di questi è più complicato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Arsenal ha individuato in Victor Osimhen del Napoli e Gabriel Jesus del Manchester City i giocatori ideali per rinforzare l'attacco.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'ha individuato in Victordel Napoli edel Manchester City i giocatori ideali per rinforzare l'attacco....

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: TMW - Non solo Osimhen, l'Arsenal segue anche Scamacca - MondoNapoli : TMW - L'Arsenal non punta solo Osimhen: occhi anche su Scamacca - - sscalcionapoli1 : Non solo Osimhen: l’Arsenal punta Scamacca, ma l’attaccante vuole restare in A - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Non solo Osimhen, l'Arsenal segue anche Scamacca - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Non solo Osimhen, l'Arsenal segue anche Scamacca -