Almeno 21 persone sono state uccise a Rio de Janeiro durante un'operazione di polizia contro alcuni trafficanti di droga (Di mercoledì 25 maggio 2022) Martedì sono state uccise Almeno 21 persone in un'operazione della polizia brasiliana contro alcuni trafficanti di droga in una favela di Rio de Janeiro: la polizia ha detto che Almeno 11 erano «sospettate» di far parte di una banda criminale.

