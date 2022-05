Zelensky alla platea di Davos | basta affari con Mosca

Advertising

Agenzia_Ansa : Mosca vieta l'ingresso a Biden, Zuckerberg e altri mille. Zelensky sente Draghi e lo ringrazia per 'l'incondizion… - _Nico_Piro_ : La nostra squadra negoziale sarà composta da armi, sanzioni e denaro. Sono parole di Mykhailo Podolyak, vicinissim… - TgLa7 : ????#Cannes: #Zelensky a sorpresa si collega alla cerimonia di apertura del #Festival del cinema - NastassiaIva : RT @TatiUdaci: Zelensky ha venduto l'Ucraina alla Polonia. - olga080766 : RT @TatiUdaci: La delegazione cinese ha lasciato la sala dopo il discorso di Zelensky al forum di Davos. Lo ha annunciato alla CNN il repu… -

ha puntualizzato che aspetta proposte da parte delle imprese "in luglio a Lugano" e ha citato George Marshall, il segretario di Stato americano che legò il suo nomericostruzione post - ...... dalla difesa aereaprotezione di, il sostegno Usa a Kiev 27 aprile - I nuovi tank e i razzi possono bastare per fermare i russi 26 aprile - Gli attacchi alle ferrovie in Ucraina e ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto a diversi Paesi, a partire da quelli che sostengono Kiev, di fare pressioni sulla Russia perché accetti uno scambio di prigionieri che porti tra l'a ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sfruttato il palco del World Economic Forum a Davos per ribadire la richiesta di imporre sanzioni ...