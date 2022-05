WhatsApp | da ottobre non si potrà più usare su alcuni smartphone | attenzione al modello

Leggi su chesuccede

(Di martedì 24 maggio 2022) Ormai praticamente tutti conosciamo, o possediamo un telefonino, meglio detto in gergo di ultima generazione “”. Grazie ad internet è ormai possibile comunicare e ricevere notizie in tempo reale da tutto il mondo, ed una delle modalità più usate è tramite l’applicazione. Nel 2021 questa applicazione per la messaggistica istantanea ha contato 1 miliardo L'articolo proviene da CheSuccede.it.