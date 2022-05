Viabilità Roma Regione Lazio del 24-05-2022 ore 09:15 (Di martedì 24 maggio 2022) Viabilità DEL 24 MAGGIO 2022 ORE 905 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRASALARIA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA ED OSTIENSE, ARDEATINA ERoma TERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA SUL TRATOT URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFIFCO INTENSO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA APIRLIA E POMEZIA DIREZIONE Roma RIMAMENDO SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE A CURA DI ANAS RALLENTA IL ... Leggi su romadailynews (Di martedì 24 maggio 2022)DEL 24 MAGGIOORE 905 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRASALARIA ED ARDEATINA E PIU AVANTI TRA PISANA ED AURELIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA ED OSTIENSE, ARDEATINA ETERAMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA SUL TRATOT URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFIFCO INTENSO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E PORTONACCIO DIREZIONE TANGNEZIALE EST MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA APIRLIA E POMEZIA DIREZIONERIMAMENDO SULLA STATALE PONTINA UN CANTIERE A CURA DI ANAS RALLENTA IL ...

