Vaiolo delle scimmie, primo caso in Lombardia, al Sacco di Milano. Il paziente rientrato da un viaggio (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo Roma e Arezzo, arriva anche la conferma di un caso – il primo in Regione – di Vaiolo delle scimmie anche in Lombardia. La diagnosi è delle 19.50, pochi minuti dopo l’uscita dell’ultimo aggiornamento sui contagi sulla base del bollettino dello Spallanzani. E arriva direttamente dall’Ospedale Sacco di Milano – centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche insieme all’Istituto capitolino – insieme alle rassicurazioni sulle condizioni di salute del paziente. Vaiolo delle scimmie: primo caso in Lombardia La diagnosi è delle 19.50, pochi minuti dopo l’uscita dell’ultimo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Dopo Roma e Arezzo, arriva anche la conferma di un– ilin Regione – dianche in. La diagnosi è19.50, pochi minuti dopo l’uscita dell’ultimo aggiornamento sui contagi sulla base del bollettino dello Spallanzani. E arriva direttamente dall’Ospedaledi– centro di riferimento nazionale per le emergenze infettivologiche insieme all’Istituto capitolino – insieme alle rassicurazioni sulle condizioni di salute delinLa diagnosi è19.50, pochi minuti dopo l’uscita dell’ultimo ...

Agenzia_Ansa : È arrivata la prima sequenza del genoma del virus del vaiolo delle scimmie. È stata ottenuta da un gruppo di ricerc… - Agenzia_Ansa : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Toscana, il quarto in Italia: all'ospedale San Donato di Arezzo ricoverato un… - rtl1025 : ?? Primo caso di vaiolo delle scimmie in #Toscana: all'ospedale San Donato di #Arezzo ricoverato un uomo di 32 anni… - Giovann82148058 : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… - Grazia_eso3 : Primo caso di vaiolo delle scimmie in Lombardia. Se fosse arrivato a Napoli, il condotto fognario di tuitter, si era già rotto. -