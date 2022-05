Una fan tocca Blanco nelle parti intime durante il concerto: il video fa il giro del web (Di martedì 24 maggio 2022) Sta facendo il giro del web il video in cui Blanco viene palpeggiato alle parti intime durante il concerto che si è tenuto in piazza Duomo a Milano lo scorso sabato. Il vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo si è scatenato con i fan mentre cantava “Notti in bianco” e in quel momento che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Sta facendo ildel web ilin cuiviene palpeggiato alleilche si è tenuto in piazza Duomo a Milano lo scorso sabato. Il vincitore con Mahmood del Festival di Sanremo si è scatenato con i fan mentre cantava “Notti in bianco” e in quel momento che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TIM_Official : Si è conclusa una giornata davvero speciale per Carola, Christian e John Erik, tra i protagonisti di #Amici21, che… - TIM_Official : Solo una parola: FANTASTICI! ?? Carola, Christian e John Erik insieme ai fan al TIM Store di piazza Garibaldi a Parm… - fanpage : Mentre #Blanco in piazza Duomo a Milano al concerto Radio Italia Live cantava tra la folla “Notti in bianco”, una… - gaytalia : Blanco una fan gli tocca le parti intime in concerto bufera social - Tyrian3 : RT @SirDistruggere: Le risatine sotto a queste notizie quando si tratta di uomini sono uno schifo. Le mani addosso non vanno messe a nessun… -