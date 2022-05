**Ucraina: respinta richiesta M5S per presenza Draghi al Senato prima di Consiglio Ue** (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L'Aula del Senato ha respinto la richiesta presentata dal Movimento 5 stelle di modificare il calendario deciso dalla Conferenza dei capigruppo, perchè il presidente del Consiglio, Mario Draghi, riferisse prima del Consiglio straordinario Ue, richiesta appoggiata anche da Fdi e Cal che già l'avevano formulata in Capigruppo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - L'Aula delha respinto lapresentata dal Movimento 5 stelle di modificare il calendario deciso dalla Conferenza dei capigruppo, perchè il presidente del, Mario, riferissedelstraordinario Ue,appoggiata anche da Fdi e Cal che già l'avevano formulata in Capigruppo.

