Advertising

repubblica : Finale Roma-Feyenoord, Tirana blindata. L'indicazione alle cameriere: 'Attente, gli italiani quando bevono allungan… - KukaDorina : RT @SportRepubblica: Tirana bella e blindata, la Roma e Mourinho cercano qui l’America [aggiornamento delle 10:50] - leftioni : RT @SportRepubblica: Tirana bella e blindata, la Roma e Mourinho cercano qui l’America [aggiornamento delle 10:50] - irida_lasku : RT @SportRepubblica: Tirana bella e blindata, la Roma e Mourinho cercano qui l’America [aggiornamento delle 10:50] - sportli26181512 : Tirana blindata per Roma-Feyenoord: attesi in cinquantamila: Tirana blindata per Roma-Feyenoord: attesi in cinquant… -

In ogni caso, asi respira l'aria del grande evento anche se, fin dall'arrivo in aeroporto, è chiaro che la città non è abituata ad un simile traffico di persone. ordine pubblico Al momento ...Da ieri, migliaia di romanisti sono in partenza percon in tasca un sogno europeo. Basta atterrare al "Nene Tereza", l'aeroporto dedicato a Madre Teresa, l'albanese più famosa del mondo, per ...Il volo dei giallorossi diretto a Tirana è partito alle ore 15 circa. L'ansia sale per l'attesissima finale di Conference League ...Giuliano Kumbulla, fratello del difensore giallorosso Marash, è intervenuto ai microfoni dell'emittente radiofonica durante la trasmissione Borderò. Per i tifosi della Roma non sarebbe bastato neanche ...