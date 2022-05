“Se lo ha fatto Ilary, può farlo anche lui”: tentazione irresistibile per Alfonso Signorini, può rubarle l’idea (Di martedì 24 maggio 2022) Alfonso Signorini viene paragonato nelle ultime ore ad Ilary Blasi in quanto grandi conduttori di reality. Lo farà anche lui allora? Alfonso Signorini e Ilary Blasi (Mediasetplay screenshot)Alfonso Signorini sta già affilando le armi per proporre e organizzare al meglio il suo reality a settembre. Vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore, perché le indiscrezioni sono davvero pazzesche. Sta ancora andando in onda L’isola dei Famosi e già si parla di Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini è reduce da un’edizione lunghissima, ma pare già essere all’opera per formare il cast per la prossima stagione del GF Vip. Le frecciatine di Ilary Blasi ad Alfonso sono ... Leggi su direttanews (Di martedì 24 maggio 2022)viene paragonato nelle ultime ore adBlasi in quanto grandi conduttori di reality. Lo faràlui allora?Blasi (Mediasetplay screenshot)sta già affilando le armi per proporre e organizzare al meglio il suo reality a settembre. Vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore, perché le indiscrezioni sono davvero pazzesche. Sta ancora andando in onda L’isola dei Famosi e già si parla di Grande Fratello Vip.è reduce da un’edizione lunghissima, ma pare già essere all’opera per formare il cast per la prossima stagione del GF Vip. Le frecciatine diBlasi adsono ...

Goeland63 : RT @ilbreano: Grazie per questa puntata Ilary, Nicola che l’abbiamo fatto rosicà??????, Vladi, Alvin, l’avvocato e Cenci! A venerdì con l’#I… - ilbreano : Grazie per questa puntata Ilary, Nicola che l’abbiamo fatto rosicà??????, Vladi, Alvin, l’avvocato e Cenci! A venerd… - buffina80 : In realtà questo prolungamento è stato fatto per smaltire i concorrenti a sto punto??e cmq Ilary un altro pò mandava… - Luluvona93 : Ilary che neanche ci prova a convincerli come ha fatto con Guendalina e Alessandro ?? #isola - GigiGx : Licia si ritira e Ilary non ha fatto un piega: 'Sì, ok, grazie. Vediamo che dice Blind'. #isola -