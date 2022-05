“Scritto da incompetenti”. La Russia sotterra il piano-Di Maio (Di martedì 24 maggio 2022) Povero Di Maio. Non deve essere molto facile per un re della diplomazia, uno di quelli che non si esime mica dal definire “animale” il leader di uno Stato con cui dovrebbe trattare, leggere le dichiarazioni di Kiev e Mosca sul “suo” super piano per la pace in Ucraina. Due giorni fa Zelensky l’aveva di fatto snobbato, oggi ci pensa la Russia a mettere la pietra tombale su quello che viene definito un “puro flusso di coscienza”. Breve riassunto. Qualche giorno fa il nostro ministro degli Esteri è volato a New York per incontrare all’Onu Antonio Guterres. In quell’occasione ha presentato il piano di pace italiano, poi prontamente passato stile velina ai giornali italiani. La road map di Luigino verso la fine delle ostilità prevede: 1. cessate il fuoco, 2. neutralità dell’Ucraina senza ingresso nella Nato, 3. risoluzione ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 24 maggio 2022) Povero Di. Non deve essere molto facile per un re della diplomazia, uno di quelli che non si esime mica dal definire “animale” il leader di uno Stato con cui dovrebbe trattare, leggere le dichiarazioni di Kiev e Mosca sul “suo” superper la pace in Ucraina. Due giorni fa Zelensky l’aveva di fatto snobbato, oggi ci pensa laa mettere la pietra tombale su quello che viene definito un “puro flusso di coscienza”. Breve riassunto. Qualche giorno fa il nostro ministro degli Esteri è volato a New York per incontrare all’Onu Antonio Guterres. In quell’occasione ha presentato ildi pace italiano, poi prontamente passato stile velina ai giornali italiani. La road map di Luigino verso la fine delle ostilità prevede: 1. cessate il fuoco, 2. neutralità dell’Ucraina senza ingresso nella Nato, 3. risoluzione ...

