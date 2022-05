Russia | il ministro Lavrov | «Le relazioni con la Cina saranno più strette L’Occidente sta diventando dittatore»

(Di martedì 24 maggio 2022) Ildegli Esteri dellaSergejha rilasciato una serie di dichiarazioni riportate da diverse agenzie di stampa russe.è partito dalla possibilità che lavenga sconfitta: «I leader occidentali secondo i quali ladeve essere sconfitta non hanno studiato bene la Storia. Dicono che ladeve essere sconfitta, che devono sconfiggere la, fare in modo che laperda sul terreno. Devono essere andati male a scuola. Hanno tratto conclusioni errate dalla comprensione del passato e della».ha parlato anche del futuro delledella, verso due fronti. Ha spiegato che le ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia ha bloccato oltre 20 milioni di tonnellate di raccolti nei porti ucraini. Lo ha annunciato Zele… - MarcoCampa10 : RT @jacopo_iacoboni: “Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese” Un alto diplomatico russo si dimette. E ovviamente parla del mi… - ZeusMGA : RT @ItalianoRt: ???????????? #Lavrov: 'Chi auspica la sconfitta della #Russia non conosce la Storia' I leader occidentali secondo i quali la Ru… - Open_gol : Il ministro degli Esteri ha anche spiegato che Mosca valuterà se aprire di nuovo rapporti diplomatici con l'Occiden… - gianni_franza : Il ministro degli Esteri del #UK Liz #Truss ha affermato: «La #Moldova dovrebbe essere equipaggiata con armi confor… -

... si fosse fatta sentire prima e i governi del mondo libero avessero agito prima contro la, ... Lorenzo Guerini, ildella Difesa, ha sottolineato che l'Italia sostiene "la resistenza ...... ildella Difesa russo ha annunciato il lancio di un missile da un sommergibile in Mar ... assalti ai treni e collaborazionisti: la guerra dietro le linee 20 maggio -, nuove epurazioni ...(Adnkronos) – I politici occidentali che affermano che la Russia deve essere sconfitta sanno poco della storia. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri della Federazione Russa Sergey Lavrov, a ..."Stavamo per essere espulsi dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC), per sospendere la nostra adesione. Abbiamo deciso di farlo da soli. Il Consiglio si è screditato molto prima ...