Possibile scambio di prigionieri con il soldato russo 21enne condannato per crimini di guerra, la procuratrice di Kiev: «Non è escluso» (Di martedì 24 maggio 2022) Il soldato russo 21enne Vadim Shishimarin, condannato all’ergastolo per crimini di guerra dalla giustizia ucraina, potrebbe essere coinvolto in uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. A confermare l’ipotesi è la procuratrice generale ucraina, Irina Venediktova, secondo cui non è escluso che lo scambio possa avvenire così come previsto dalle legge internazionali. La procuratrice citata dai media ucraini ha detto che lo scambio è «tecnicamente possibili. Ma non voglio entrare nel merito – ha spiegato – perché questo spetto alla politica e alla diplomazia, voglio rimanere nelle competenze del pm e parlare delle cose oggettive della giustizia penale». La ... Leggi su open.online (Di martedì 24 maggio 2022) IlVadim Shishimarin,all’ergastolo perdidalla giustizia ucraina, potrebbe essere coinvolto in unoditra Russia e Ucraina. A confermare l’ipotesi è lagenerale ucraina, Irina Venediktova, secondo cui non èche lopossa avvenire così come previsto dalle legge internazionali. Lacitata dai media ucraini ha detto che loè «tecnicamente possibili. Ma non voglio entrare nel merito – ha spiegato – perché questo spetto alla politica e alla diplomazia, voglio rimanere nelle competenze del pm e parlare delle cose oggettive della giustizia penale». La ...

