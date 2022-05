"Perché il Pd è servo della Ue e di Joe Biden": retroscena, così Enrico Letta si sta vendendo l'Italia (per potere) (Di martedì 24 maggio 2022) Le dichiarazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina hanno fatto infuriare il "partito della guerra", soprattutto Perché è storicamente impossibile contestare l'atlantismo del Cavaliere. Eppure ci hanno provato certi (autonominati) paladini dell'ortodossia atlantica che (com' è ovvio) arrivano tutti da sinistra. Anzitutto Paolo Mieli (viene dal '68 e da potere operaio) che ieri ha addirittura assimilato Berlusconi ai "Partigiani della pace" del tempo di Togliatti (Berlusconi comunista?) in un editoriale sul Corriere della Sera, diretto da Luciano Fontana, già capo dell'ufficio centrale dell'Unità di Veltroni, il quale Fontana, sempre ieri, ha sparato contro «quei politici molto comprensivi verso Putin» (ma è stato Macron a dichiarare che se si vuole la pace è meglio «non umiliare la Russia»). Poi c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Le dichiarazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina hanno fatto infuriare il "partitoguerra", soprattuttoè storicamente impossibile contestare l'atlantismo del Cavaliere. Eppure ci hanno provato certi (autonominati) paladini dell'ortodossia atlantica che (com' è ovvio) arrivano tutti da sinistra. Anzitutto Paolo Mieli (viene dal '68 e daoperaio) che ieri ha addirittura assimilato Berlusconi ai "Partigianipace" del tempo di Togliatti (Berlusconi comunista?) in un editoriale sul CorriereSera, diretto da Luciano Fontana, già capo dell'ufficio centrale dell'Unità di Veltroni, il quale Fontana, sempre ieri, ha sparato contro «quei politici molto comprensivi verso Putin» (ma è stato Macron a dichiarare che se si vuole la pace è meglio «non umiliare la Russia»). Poi c'è ...

