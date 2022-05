Pellegrini e il tabù dei capitani romanisti con zero successi in Europa: 'È ora di vincere' (Di martedì 24 maggio 2022) Di Bartolomei, Giannini, Totti e De Rossi. Nella storia dei capitani romani e romanisti nessuno è riuscito ad alzare un trofeo europeo. Lorenzo Pellegrini potrebbe riuscirci domani sera, anche se lui ... Leggi su gazzetta (Di martedì 24 maggio 2022) Di Bartolomei, Giannini, Totti e De Rossi. Nella storia deiromani enessuno è riuscito ad alzare un trofeo europeo. Lorenzopotrebbe riuscirci domani sera, anche se lui ...

'Per me potrebbe essere il primo trofeo, poi con questa maglia è ancora più importante - continua Pellegrini - In una finale non esistono favoriti, di certo noi faremo di tutto per vincere, siamo qui ...