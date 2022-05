Nigeria | attentato dello Stato Islamico nel nord-est | uccisi 30 civili “Rappresaglia per i raid dell’esercito”

(Di martedì 24 maggio 2022) Trenta persone sono state uccise in un attacco jihadista nel-est della, vicino al confine con il Ciad: l’azione, riportano due leader dei miliziani, è stata compiuta sabato comea un, nel villaggio Mududi Borno, dai jihadisti dell’organizzazionein Africa occidentale (Iswap). La notizia è arrivata solo ieri alle autorità a causa delle difficoltà nella rete di telecomunicazioni della regione, visto che i jihadisti hanno distrutto diversi ripetitori. Le 30 vittime dell’attacco, ha riferito la polizia, erano “lavoratori di rottami metallici che erano nella zona alla ricerca di veicoli bruciati, numerosi nei villaggi del Borno settentrionale a ...

