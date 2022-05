Mourinho può diventare il primo allenatore a vincere tutte le coppe europee. «Sì, ma se vinco. Vediamo» (Di martedì 24 maggio 2022) La Roma ha chiuso il campionato al sesto posto, qualificandosi per l’Europa League. Quest’anno, com’è noto, ha giocato la Conference. Domani l’atto finale, a Tirana i giallorossi sfidano il Feyenoord. Mourinho è stato l’ultimo allenatore di una squadra italiana ad aver vinto in Europa. Era l’Inter del Triplete. Può diventare il primo a ri-vincere. Stavolta è la Conference ed allena la Roma. Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. È stato un lungo viaggio, iniziato in Turchia. In mezzo nove mesi di un bellissimo percorso e 55 partite ufficiali. Arriva qui con quale consapevolezza? «Siamo arrivati alla fine del percorso di questa stagione, con due finali da giocare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 maggio 2022) La Roma ha chiuso il campionato al sesto posto, qualificandosi per l’Europa League. Quest’anno, com’è noto, ha giocato la Conference. Domani l’atto finale, a Tirana i giallorossi sfidano il Feyenoord.è stato l’ultimodi una squadra italiana ad aver vinto in Europa. Era l’Inter del Triplete. Puòila ri-. Stavolta è la Conference ed allena la Roma. Il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni, così come riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb. È stato un lungo viaggio, iniziato in Turchia. In mezzo nove mesi di un bellissimo percorso e 55 partite ufficiali. Arriva qui con quale consapevolezza? «Siamo arrivati alla fine del percorso di questa stagione, con due finali da giocare ...

