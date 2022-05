Michelle Hunziker | l’intima rivelazione | lo faccio ogni sera

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 24 maggio 2022)non smette mai di condividere momenti e rivelazioni con i suoi fedeli follower. Ecco una confessione incredibileha condiviso sui social unadavvero molto intima. Una cosa che la conduttrice fa, prima di andare a letto. Ecco di che si tratta. Di recenteha affrontato un esame alla palestra di Bologna, con il quale ha ottenuto la cintura blu di karate. La conduttrice ha iniziato il suo percorso nelle arti marziali dopo la separazione con Tommaso Trussardi. Questo le è molto servito per poter scaricare tutte le tensioni accumulate. In particolar modo, per, il karate è un mezzo ideale per ...