Johnny Depp: Ecco perché l'attore non testimonierà di nuovo nel processo (Di martedì 24 maggio 2022) Ecco perché Johnny Depp non testimonierà di nuovo nel processo per diffamazione da cinquanta milioni di dollari che la star di Pirati dei Caraibi ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard. Il feroce processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard ha avuto a un'altra svolta poiché l'attore non testimonierà più davanti al tribunale della contea di Fairfax. Una fonte vicina al team legale di Amber ha svelato il motivo di questa loro decisione dell'ultimo minuto. Pochi giorni fa, il team legale della Heard era ansioso di chiamare la star dei Pirati dei Caraibi al banco dei testimoni. Johnny, in precedenza, ha dato una testimonianza di tre ore negando di aver ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022)nondinelper diffamazione da cinquanta milioni di dollari che la star di Pirati dei Caraibi ha intentato contro l'ex moglie Amber Heard. Il feroceper diffamazione trae Amber Heard ha avuto a un'altra svolta poiché l'nonpiù davanti al tribunale della contea di Fairfax. Una fonte vicina al team legale di Amber ha svelato il motivo di questa loro decisione dell'ultimo minuto. Pochi giorni fa, il team legale della Heard era ansioso di chiamare la star dei Pirati dei Caraibi al banco dei testimoni., in precedenza, ha dato una testimonianza di tre ore negando di aver ...

clarissavyntra : annalise keating avrebbe messo fine da un pezzo al processo infinito di johnny depp e amber heard - dena6978 : RT @elhellfire: Stanno perdendo quelle poche ore che hanno cercando di far passare Johnny Depp come un violento alcolizzato cosa che fanno… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Johnny Depp, il giudice non archivia la richiesta di 100 milioni della ex moglie Amber Heard [di Giovanni Gagliardi] https:… - repubblica : Johnny Depp, il giudice non archivia la richiesta di 100 milioni della ex moglie Amber Heard [di Giovanni Gagliardi] - xcinefilax : beh stanno sostenendo Johnny Depp a prescindere, non mi sorprende nemmeno questo -