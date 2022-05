Advertising

FirenzePost : Governo: Botta e risposta Letta – Lega su possibile crisi - islandofknives : @matteosalvinimi Tu governi insieme a questi. caccoLetta è stato assunto al governo senza avere alcuna base elettor… - parsifal7678 : @borghi_claudio uscite dal governo o alle prossime elezioni la botta si sentira' fino su alfa centauri .. - erikello : @GuidoCrosetto @dottorpax Momenti diversi: allora c’era una bolla speculativa a cui un governo immobilizzato dalle… - Tag43_ita : Dopo la fine degli Internazionali di tennis, non si placano le polemiche tra Angelo Binaghi, presidente della Fit,… -

Non si placa la tensione sulle riforme nella maggioranza di, ed è une risposta duro quello avvenuto fra Matteo Salvini ed Enrico Letta. I toni restano alti, malgrado i richiami del presidente del Consiglio Mario Draghi e di Bruxelles. L'Europa ...... 'La Lega non vorrà mai tassare la prima casa' Paolo Gentiloni: 'L'Europa non vuole tassare la prima casa' Matteo Salvini: 'Ilrischia a causa di Pd e 5 stelle'e risposta a distanza ...CATANZARO – “L’opposizione che Salvini e la Lega stanno facendo, per quanto mi riguarda, e lo dico con molta chiarezza e franchezza, ha superato il limite. Salvini che mette a rischio le risorse del P ...Ci sono fibrillazioni in maggioranza, attorno al “nodo” balneari che trae origine dalle sentenze che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha emesso lo scorso novembre ...