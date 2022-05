Giulia Salemi emozionata: “Ho vissuto una esperienza magica” (Di martedì 24 maggio 2022) La influencer saluta Cannes con un post su Instagram: le parole di Giulia Salemi dopo i giorni francesi Sono stati giorni particolarmente emozionanti quelli vissuti da Giulia Salemi. La bellissima influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata infatti ospite a Cannes, dove ha trascorso un breve periodo, seppur in assenza del compagno conosciuto nella casa del GF Vip. La figlia di Fariba Tehrani, che proprio ieri ha lanciato il nuovo brand, ha raccolto le emozioni in un post pubblicato su Instagram, ringraziando la città francese per l’accoglienza e le sensazioni raccolte: “Sono stati due giorni intensi ma stupendi. Non era la prima volta a Cannes ma questo Red Carpet ha avuto tutt’altro sapore. È stata un’esperienza magica e per questo devo ringraziare il team di @cliniqueitalia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 24 maggio 2022) La influencer saluta Cannes con un post su Instagram: le parole didopo i giorni francesi Sono stati giorni particolarmente emozionanti quelli vissuti da. La bellissima influencer e fidanzata di Pierpaolo Pretelli è stata infatti ospite a Cannes, dove ha trascorso un breve periodo, seppur in assenza del compagno conosciuto nella casa del GF Vip. La figlia di Fariba Tehrani, che proprio ieri ha lanciato il nuovo brand, ha raccolto le emozioni in un post pubblicato su Instagram, ringraziando la città francese per l’accoglienza e le sensazioni raccolte: “Sono stati due giorni intensi ma stupendi. Non era la prima volta a Cannes ma questo Red Carpet ha avuto tutt’altro sapore. È stata un’e per questo devo ringraziare il team di @cliniqueitalia ...

Advertising

dall_teresa : RT @mlinka__: Mettetevelo in testa che Giulia salemi nn ha rivali , cura tutto ciò che fa dai piccoli dettagli ai grande dettagli non lasci… - mlinka__ : Mettetevelo in testa che Giulia salemi nn ha rivali , cura tutto ciò che fa dai piccoli dettagli ai grande dettagli… - kwelnaes : giulia salemi regalami uno dei tuoi costumi costano troppo per favore - Novella_2000 : Da Soleil Sorge a Giulia Salemi, ecco chi sono le 5 migliori Fashion blogger del 2022 - Alice160383 : RT @redazionerumors: L’altro lato di Giulia Salemi: oggi nasce GoldSand, il suo brand ispirato alla Persia #prelemi #giuliasalemi #goldsan… -