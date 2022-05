Giordano: ''Non riesco ad immaginare i margini per il rinnovo di Koulibaly e Fabian'' (Di martedì 24 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antonio Giordano giornalista. Queste le sue parole: “Olivera è un grande acquisto, arricchisce l’organico, ti mette in condizione di avere un ballottaggio e va a colmare un vuoto che c’è da anni dopo l’infortunio di Ghoulam. Il Napoli ha fatto due grandi cose: ha occupato degli spazi aperti e con delle tempistiche sorprendenti. Oggi non possiamo prevedere nulla, non sappiamo se arrivano le grandi offerte per i big azzurri. Davanti a 100 milioni non si discute. Non riesco a immaginare i margini per il rinnovo di Koulibaly e Fabian, penso che già questo sia l’errore. Il rischio di perderli a zero è concreto, se fossi il loro procuratore non rinnoverei. Spalletti, credo, sia soddisfatto. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 24 maggio 2022) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Antoniogiornalista. Queste le sue parole: “Olivera è un grande acquisto, arricchisce l’organico, ti mette in condizione di avere un ballottaggio e va a colmare un vuoto che c’è da anni dopo l’infortunio di Ghoulam. Il Napoli ha fatto due grandi cose: ha occupato degli spazi aperti e con delle tempistiche sorprendenti. Oggi non possiamo prevedere nulla, non sappiamo se arrivano le grandi offerte per i big azzurri. Davanti a 100 milioni non si discute. Nonper ildi, penso che già questo sia l’errore. Il rischio di perderli a zero è concreto, se fossi il loro procuratore non rinnoverei. Spalletti, credo, sia soddisfatto. Il ...

Advertising

Fabio_Giordano : @Mikelone8080 No non piango da mammina, ma dimmelo in faccia se hai il coraggio, dammi luogo e ora e io ci sono - MatteoBielli85 : @FrancescoOrdine @Fabio_Giordano @Yuri2852011 @Aldito11 Quindi se è ancora in vita può essere una mignotta, se è morta non si tocca… - Yuri2852011 : @Fabio_Giordano @Mikelone8080 @FrancescoOrdine @Aldito11 Ibra al turco non lo doveva manco nominare. Doveva festegg… - Mikelone8080 : @Yuri2852011 @Fabio_Giordano @FrancescoOrdine @Aldito11 Non è questione di avere ragione, hanno sbagliato si ma non… - Fabio_Giordano : @Mikelone8080 @FrancescoOrdine @Yuri2852011 @Aldito11 Ma ci sei o ci fai? non è che l'alternativa a dargli del figl… -