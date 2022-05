Fi: Meloni 'non metto bocca, problemi centrodestra sono altri' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag (Adnkronos) - Le polemiche dentro Forza Italia "sono materia che riguarda Forza Italia, non mi permetto di metterci bocca, ognuno i suoi problemi se li deve vedere al suo interno, è fuori luogo argomentare su questa materia. I problemi della coalizione sono altri. Noi chiediamo chiarezza, regole, rispetto e orgoglio per rappresentare questa metà campo". Lo ha detto Giorgia Meloni a margine di un evento elettorale a Catanzaro. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag (Adnkronos) - Le polemiche dentro Forza Italia "materia che riguarda Forza Italia, non mi perdi metterci, ognuno i suoise li deve vedere al suo interno, è fuori luogo argomentare su questa materia. Idella coalizione. Noi chiediamo chiarezza, regole, rispetto e orgoglio per rappresentare questa metà campo". Lo ha detto Giorgiaa margine di un evento elettorale a Catanzaro.

