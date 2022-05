Danilo Coppola, tentata estorsione non riconosciuta in Svizzera: negata l’estradizione (Di martedì 24 maggio 2022) La Svizzera dice no e nega una estradizione perché non riconosce punibile quel reato. La mancata assistenza giudiziaria diventa una notizia perché il diniego alla richiesta della procura di Milano riguarda Danilo Coppola, l’immobiliarista romano ex protagonista della stagione dei ‘furbetti del quartierino’ e sui cui pende un’ordinanza di custodia in carcere per tentata estorsione a Prelios, società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria a Milano. E a svelare la richiesta d’arresto è lo stesso Coppola al Corriere della Sera: “Sono ricercato, dall’8 marzo c’è un ordine di custodia cautelare nei miei confronti, l’ho saputo e ho preferito non farmi trovare”, ha detto mentre sui suoi profili social, ormai da tempo, pubblica lunghi video e carte processuali con i quali attacca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Ladice no e nega una estradizione perché non riconosce punibile quel reato. La mancata assistenza giudiziaria diventa una notizia perché il diniego alla richiesta della procura di Milano riguarda, l’immobiliarista romano ex protagonista della stagione dei ‘furbetti del quartierino’ e sui cui pende un’ordinanza di custodia in carcere pera Prelios, società proprietaria del complesso immobiliare Porta Vittoria a Milano. E a svelare la richiesta d’arresto è lo stessoal Corriere della Sera: “Sono ricercato, dall’8 marzo c’è un ordine di custodia cautelare nei miei confronti, l’ho saputo e ho preferito non farmi trovare”, ha detto mentre sui suoi profili social, ormai da tempo, pubblica lunghi video e carte processuali con i quali attacca ...

