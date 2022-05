D'Amico lo sfotte con 'Forza Silvio' e Di Battista esplode: "Guerrafondai" (Di martedì 24 maggio 2022) Duro scontro a Dimartedì tra Alessandro Di Battista e Ilaria D'Amico. Nella puntata di martedì 24 maggio del programma condotto da Giovanni Floris su La7 la giornalista punge l'ex grillino, contrario all'invio di armi dall'Ucraina: "Ha trovato una ulteriore collocazione in Foza Silvio, sta dicendo esattamente le stesse cose" di Silvio Berlusconi "con la differenza che lui è un atlantista vero e da sempre", attacca la D'Amico che ricorda le previsioni sbagliate di Dibba, secondo cui il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina. La reazione dell'ex Movimento 5 Stelle è sdegnata: "Trovo puerile dire 'Forza Silvio' perché dico da tre mesi le cose che oggi dice Berlusconi", contrattacca Di Battista. "Non è serio da parte sua, ... Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Duro scontro a Dimartedì tra Alessandro Die Ilaria D'. Nella puntata di martedì 24 maggio del programma condotto da Giovanni Floris su La7 la giornalista punge l'ex grillino, contrario all'invio di armi dall'Ucraina: "Ha trovato una ulteriore collocazione in Foza, sta dicendo esattamente le stesse cose" diBerlusconi "con la differenza che lui è un atlantista vero e da sempre", attacca la D'che ricorda le previsioni sbagliate di Dibba, secondo cui il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina. La reazione dell'ex Movimento 5 Stelle è sdegnata: "Trovo puerile dire '' perché dico da tre mesi le cose che oggi dice Berlusconi", contrattacca Di. "Non è serio da parte sua, ...

