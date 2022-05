Dallas-Golden State stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-4 finale Conference playoff Nba 2021/2022 (Di martedì 24 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Dallas Mavericks-Golden State Warriors, sfida valida come gara-4 della finale di Western Conference dei playoff di Nba 2021/2022. Steph Curry e compagni stanno finora dominando nella serie, non lasciando scampo ai Mavs e portandosi sul 3-0: ben quattro, quindi, i match point per chiudere qua il discorso e qualificarsi per le Finals. La palla a due della partita è fissata alle ore 03:00 della notte tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio, con l’incontro che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente ... Leggi su sportface (Di martedì 24 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inMavericks-Warriors, sfida valida come-4 delladi Westerndeidi Nba. Steph Curry e compagni stanno finora dominando nella serie, non lasciando scampo ai Mavs e portandosi sul 3-0: ben quattro, quindi, i match point per chiudere qua il discorso e qualificarsi per le Finals. La palla a due della partita è fissata alle ore 03:00 della notte tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio, con l’incontro che sarà visibile intv su Sky Sport Nba (canale 209), oltre che insu Sky Go e Now Tv, oppure tramite l’Nba League Pass disponibile al seguente ...

