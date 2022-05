«Copriti il seno o scendi dal volo» | tiktoker accusa compagnia aerea

(Di martedì 24 maggio 2022) «ildall’aereo». E’ la minaccia che unaafferma di aver sentito dal personale di bordo su un aereo di linea durante unnegli Stati Uniti. La ragazza registrata come @badbish1078, ha condiviso una clip su Tik Tok di lei seduta con aria di sfida a bordo dell’aereo dell’Alaska Airlines, riporta il Sun. Nel breve video si vede la passeggera seduta nell’aereo con indosso un top scollato e dei pantaloncini. Una tenuta sportiva e niente più, ma che avrebbe suscitato le perplessità del personale tanto da chiedere addirittura alla passeggera di coprirsi come scrive lanel video: «Alaska Airlines mi ha appena detto che dovevo “coprire” se volevo salire sull’aereo». La denuncia social è stata subito commentata dai follower che hanno bollato la ...

infoiteconomia : “Copriti il seno o scendi dall'aereo”: il video postato su TikTok. Ecco cosa è accaduto - FQMagazineit : “Copriti il seno o scendi dall’aereo”: il video postato su TikTok. Ecco cosa è accaduto - katakhon : RT @GiancarloDeRisi: Alaska Airlines, 'copriti il seno o scendi dall'aereo': follia ad alta quota, ecco le foto. Ma la giovane si è ritrova… - Enzo91264807 : RT @GiancarloDeRisi: Alaska Airlines, 'copriti il seno o scendi dall'aereo': follia ad alta quota, ecco le foto. Ma la giovane si è ritrova… - GiancarloDeRisi : Alaska Airlines, 'copriti il seno o scendi dall'aereo': follia ad alta quota, ecco le foto. Ma la giovane si è ritr… -

Corriere dello Sport

ilo scendi dall'aereo ' le avrebbero detto. La ragazza indossava un top scollato e degli shorts , una tenuta sportiva che non sarebbe piaciuta al personale di volo. ' Alaska Airlines ...La ragazza si sarebbe sentita intimare: 'ilo scendi dall'aereo'. Per inciso, la giovane passeggera aveva un top scollato e degli shorts, insomma non era certo nuda , si trattava di una ... Ivana Icardi, shock dopo la rinoplastica: "Mi sento un animale" Una giovane TikToker ha denunciato di essere stata minacciata dall'Alaska Airlines prima di salire sull'aereo. Le avrebbero intimato di coprirsi il seno.Una giovane tiktoker ha riferito di essere stata minacciata durante un volo di linea a causa del top scollato che aveva indosso: i dettagli ...