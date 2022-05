Cip & Ciop agenti speciali | 5 motivi per rivedere la serie su Disney+

(Di martedì 24 maggio 2022) Dopo l'uscita del film Cip, ecco perché recuperare sulache lo ha ispirato. Tra i momenti forti di maggio suc'è sicuramente l'uscita del film Cip, avventura autoironica incentrata sui due celebri scoiattoli. Un'avventura che si basa, molto liberamente, sull'omonimatelevisiva andata in onda per 65 episodi, suddivisi in tre stagioni, tra il 1988 e il 1990, e anch'essa disponibile sulla piattaforma streaming della major. Un piccolo gioiello di entertainment per il piccolo schermo, un caposaldo del cosiddetto Disney Afternoon, da riscoprire ora che c'è anche il lungometraggio. Ecco perché. 1. La premessa ...

Advertising

borghi_claudio : @Storie_in_1_cip @alberochiara @CorteCost Dove avrei dovuto andare? Mi hanno dato fiducia, mi hanno stampato il bas… - Storie_in_1_cip : @SchwabBlofeld Povero bambino ?? - Storie_in_1_cip : @GuidoCrosetto Siamo già in quel ‘domani’ da lei paventato - cip_the : Joe Manchin, senatore democratico parlando al World Economic Forum ha respinto l'idea che la guerra in Ucraina poss… - Storie_in_1_cip : @a_meluzzi Savigliano 17/5/22 Sangue vax e novax analizzati ?????????? -

... a unifying cybersecurity company for enterprise endpoints, cloud and on - premises ecosystems, today announced the launch of a SaaS - delivered model of its Cyber Intelligence Platform (). ...Presenti anche l'Assessore Comunale Annagiulia Randi, per la Capitaneria di Porto Giuseppe Cappucci, per l'Autorità di Sistema Portuale Gabriele Sangiorgi e Gaia Marani, la Presidentessa del...L'inizio della pellicola diretta da Akiva Schaffer offre al pubblico una panoramica di ciò che è successo in passato, negli anni '90, riportando lo spettatore dietro le quinte della serie Cip e Ciop A ...Cip e Ciop: Agenti Speciali è pieno zeppo di riferimenti al mondo Disney e non solo: ecco un video riepilogativo delle easter egg ...