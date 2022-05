Carenza di Vitamina D? Arriva il pomodoro biofortificato: la ricerca del CNR (Di martedì 24 maggio 2022) Il nuovo pomodoro biofortificato contrasta la Carenza di Vitamina D: da uno studio condotto dall’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Cnr, in collaborazione con il John Innes Centre di Norwich e pubblicato sulla rivista Nature Plants, è stata progettata una nuova linea di pomodoro in grado di contrastare la Carenza di Vitamina D. Ma perché ne avevamo bisogno? Secondo alcune stime, circa il 40% della popolazione europea, il 26% di quella americana e il 20% di quella orientale sarebbe a rischio di Carenza di Vitamina D. La nuova soluzione alimentare ha lo scopo di ridurre tale rischio: una nuova linea di pomodoro in grado di accumulare in tutti gli stadi di maturazione pro-Vitamina D3, ... Leggi su fmag (Di martedì 24 maggio 2022) Il nuovocontrasta ladiD: da uno studio condotto dall’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del Cnr, in collaborazione con il John Innes Centre di Norwich e pubblicato sulla rivista Nature Plants, è stata progettata una nuova linea diin grado di contrastare ladiD. Ma perché ne avevamo bisogno? Secondo alcune stime, circa il 40% della popolazione europea, il 26% di quella americana e il 20% di quella orientale sarebbe a rischio didiD. La nuova soluzione alimentare ha lo scopo di ridurre tale rischio: una nuova linea diin grado di accumulare in tutti gli stadi di maturazione pro-D3, ...

