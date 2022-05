Bridgerton 3, Penelope avrà un nuovo corteggiatore? (Di martedì 24 maggio 2022) Nicola Coughlan ha spiegato che, quando Bridgerton tornerà con la terza stagione, la trama si arricchirà di nuovi dettagli. E pare che ci sarà un nuovo arrivo nella società londinese: che si tratti di un corteggiatore per Penelope? Quando Bridgerton tornerà sui piccoli schermi di Netflix, aggiungerà una marcia in più al legame traballante che unisce Penelope e Colin. A detta di Nicola Coughlan, la terza stagione farà spazio ad un nuovo arrivo maschile: un corteggiatore che potrebbe ambire alla mano di Penelope? Un indizio succoso, che si unisce agli altri diffusi proprio da Nicola Coughlan. È stata quest’ultima ad annunciare ai fan che i nuovi episodi avrebbero stravolto la cronologia dei romanzi di Julia Quinn. La terza stagione, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Nicola Coughlan ha spiegato che, quandotornerà con la terza stagione, la trama si arricchirà di nuovi dettagli. E pare che ci sarà unarrivo nella società londinese: che si tratti di unper? Quandotornerà sui piccoli schermi di Netflix, aggiungerà una marcia in più al legame traballante che uniscee Colin. A detta di Nicola Coughlan, la terza stagione farà spazio ad unarrivo maschile: unche potrebbe ambire alla mano di? Un indizio succoso, che si unisce agli altri diffusi proprio da Nicola Coughlan. È stata quest’ultima ad annunciare ai fan che i nuovi episodi avrebbero stravolto la cronologia dei romanzi di Julia Quinn. La terza stagione, ...

