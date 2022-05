Arriva l' emendamento sui balneari | è alta tensione nella maggioranza

(Di martedì 24 maggio 2022) E' in discussione in Commissione industria, al Senato, la proposta di mediazione del governo per evitare il voto di fiducia sul decreto concorrenza

Advertising

Elindor24 : RT @marcoromeggio: ??Tenetevi forte perchè adesso arriva il piatto forte: con un escamotage i limiti di irradiazione elettromagnetica nella… - gipsy1966 : RT @marcoromeggio: ??Tenetevi forte perchè adesso arriva il piatto forte: con un escamotage i limiti di irradiazione elettromagnetica nella… - marcoromeggio : ??Tenetevi forte perchè adesso arriva il piatto forte: con un escamotage i limiti di irradiazione elettromagnetica… - EnricoFaraboll1 : Tenetevi forte perchè adesso arriva il piatto forte: con un escamotage i limiti di irradiazione elettromagnetica ne… -

Tecnica della Scuola

E' in discussione in Commissione industria, al Senato, la proposta di mediazione del governo per evitare il voto di fiducia sul decreto concorrenzaRichiesta che si tramuterà in unal Dl Aiuti, sui cui i pentastellati apriranno quindi ... Nervi tesi per Letta, chea minacciare Salvini: maggioranza a pezzi Posizione che viene ... Decreto reclutamento e formazione, arrivano gli emendamenti. 60 Cfu solo dopo la laurea Attualmente stiamo lavorando con la commissione Affari costituzionali perché con il voto degli emendamenti si arrivi al testo più efficace possibile. Deve essere a prova di bomba nel percorso ...Quando sembrava essere stata scritta la parola fine sulla querelle della spiaggia per nudisti a Capo Rasocolmo, nelle famose montagne di sabbia di San Saba, ecco la doccia fredda: una diffida inviata ...