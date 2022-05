Ucraina diretta oggi 23 maggio, in 3 mesi morti tanti soldati russi quanti in 3 anni di guerra in Afghanistan. Kiev: «Non concederemo alcun territorio a Mosca» (Di lunedì 23 maggio 2022) Ucraina, la guerra è arrivata all?89esimo giorno, la situazione in diretta di oggi 23 maggio. Zelensky afferma: «L?Ucraina sta facendo di tutto per tornare alla... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 23 maggio 2022), laè arrivata all?89esimo giorno, la situazione indi23. Zelensky afferma: «L?sta facendo di tutto per tornare alla...

Advertising

petergomezblog : Guerra in Ucraina, diretta – Dopo Azovstal i russi intensificano l’offensiva nel Donbass: “Distrutti 13 siti milita… - fleinaudi : Domani, ore 12.00 Siamo lieti di ospitare la conferenza stampa di @EmineDzheppar Prima Viceministra degli Esteri U… - Palazzo_Chigi : In diretta dal Senato della Repubblica, l'informativa del Presidente Draghi sul conflitto in Ucraina - virtualex71 : RT @AdrianaSpappa: Qualcuno dica a #Buccini e a #Margelletti che i combattenti Azov SONO dei criminali di guerra ??????? Guardate che bella o… - zazoomblog : Ucraina diretta oggi 23 maggio Mosca: pronti a ripartire con i negoziati. Kiev: Non concederemo territori ai russi… -