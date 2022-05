Advertising

CorriereCitta : Ubriaco sale sulla cupola del Pantheon: ‘Volevo fare pubblicità’ -

corriereadriatico.it

FALCONARA - I monopattini elettrici imperversano ma questa volta un 50enne di origine belga che aveva alzato il gomito ed era alla guida del mezzo l'ha combinata grossa. In via della Tecnica, vicino ...... in fiamme delle rotoballe Provocò un grave incidente a Udine, era: 34enne finisce in carcere Colto da un malore mentresul furgone a Cividale: salvato in extremis Note sull'autore ... Ubriaco sale su un monopattino e fa strike delle auto parcheggiate: il suo tasso era sei volte oltre il limite FALCONARA - I monopattini elettrici imperversano ma questa volta un 50enne di origine belga che aveva alzato il gomito ed era alla guida del mezzo l’ha combinata grossa. In via ...Roma. Era salito sull’autobus completamente ubriaco e ha iniziato ad urlare all’impazzata contro tutti, con tanto di minacce ai passeggeri increduli che si trovavano sul mezzo in quel momento. Apprens ...