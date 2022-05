Scaroni | «Abbiamo cominciato a vincere lo Scudetto dopo quell’Atalanta-Milan 5-0»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Come funziona una società vincente. Paolo, il presidente del, racconta a Radio anch’io sport la genesi dello. Tutto è“da5-0, quel giorno c’ero. A valle di quel match si parlava di una partenza di Pioli, e da lì è partito tutto”. Gattuso aveva appena detto no a Ibra al Napoli. Se lo presero loro. “risultati economici che ci danno il senso di sostenibilità di cui ile i club di Serie A hanno bisogno.una proprietà che ci ha finanziato senza remore, senza debiti, una dirigenza di primissimo livello. Un gruppo di persone, dall’azionista all’allenatore. In questo vedo la chiave del successo del”. Ilche mentre vince ...

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Milan TV, dopo la premiazione per la vittoria dello scudetto. EMOZIONE - 'Un'...12 anni questa gioia' MERITATO - '... A più di 12 ore dalla vittoria dello scudetto del Milan mancano ancora le congratulazioni del sindaco Beppe Sala: nessun post su Facebook, Twitter e Instagram per il primo cittadino milanese nonostant ... Grande festa ieri era a in piazza del Duomo per festeggiare lo scuddeto del Milan. Sexcodo i dati della Questura, erano oltre 40mila i tifosi.