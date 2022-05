Premio ‘Uniti per la legalità’, al Pm Itri riconoscimento in memoria di Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Premio letterario “Uniti per la Legalità” in memoria di Giovanni Falcone al magistrato Paolo Itri. In occasione del trentennale della strage di Capaci torna il Premio – giunto alla sesta edizione – che nasce con l’intento di onorare la memoria delle vittime innocenti della criminalità e di divulgare la cultura della legalità attraverso la scrittura. Ideato e organizzato da Francesco Gemito, poeta, scrittore e presidente dell’Accademia Raffaele Viviani, il Premio sarà dedicato quest’anno a Gianluca Coppola, ucciso durante una lite a Casoria nell’aprile 2021, sulla cui morte è ancora in corso il processo. Tanti i riconoscimenti assegnati a chi si è distinto nella promozione dei valori della legalità e della giustizia. A ricevere il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Illetterario “Uniti per la Legalità” indi Giovannial magistrato Paolo. In occasione del trentennale della strage di Capaci torna il– giunto alla sesta edizione – che nasce con l’intento di onorare ladelle vittime innocenti della criminalità e di divulgare la cultura della legalità attraverso la scrittura. Ideato e organizzato da Francesco Gemito, poeta, scrittore e presidente dell’Accademia Raffaele Viviani, ilsarà dedicato quest’anno a Gianluca Coppola, ucciso durante una lite a Casoria nell’aprile 2021, sulla cui morte è ancora in corso il processo. Tanti i riconoscimenti assegnati a chi si è distinto nella promozione dei valori della legalità e della giustizia. A ricevere il ...

Advertising

anteprima24 : ** #Premio 'Uniti per la #Legalità', al Pm Itri riconoscimento in memoria di #Falcone ** - xenoverso : non capisco che stanno aspettando ad annunciare everything everywhere all at once qui in italia visto tutto il succ… - TPCWare : @assurdistan @DeShindig E che rischio, con dimissioni 'pesanti', nessun premio a breve da poter offrire ai suoi, un… - CCOwl56 : RT @stefano_marsi: @HuffPostItalia Il Premio Nobel per la pace ha fatto Interventi in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, ha bombardato lo Ye… - stefano_marsi : @HuffPostItalia Il Premio Nobel per la pace ha fatto Interventi in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, ha bombardato… -

Guerra Russia - Ucraina, 5 morti e 11 feriti nel Donbass. Missili su Zhytomyr: almeno una vittima. La fregata russa Makarov verso il Mar ... Oggi riunione online dei 40 Paesi alleati degli Stati Uniti che sostengono l'Ucraina. L'analisi " ... "Ci servono armi pesanti, vogliamo vincere la guerra" Lo scenario " Il premio Nobel Stiglitz: "Le ... Genio e tecnica, ecco "I pionieri della nautica" Dall'imprenditore che ha importato 50 anni fa dagli Stati Uniti l'impiego nella nautica della vetroresina, ai grandi maestri d'ascia. A Satec, Confindustria ... Nella categoria manager, il premio è ... Oggi riunione online dei 40 Paesi alleati degli Statiche sostengono l'Ucraina. L'analisi " ... "Ci servono armi pesanti, vogliamo vincere la guerra" Lo scenario " IlNobel Stiglitz: "Le ...Dall'imprenditore che ha importato 50 anni fa dagli Statil'impiego nella nautica della vetroresina, ai grandi maestri d'ascia. A Satec, Confindustria ... Nella categoria manager, ilè ...