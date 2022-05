(Di lunedì 23 maggio 2022) Quasi 280 miliardi diper la mobilità sostenibile, 12 mld per le infrastrutture idriche e 7 mld per l'edilizia sostenibile: è quanto prevede la nuova strategia a lungo termine per le ...

Advertising

fisco24_info : Mims:280 mld investimenti per trasporti,fabbisogno di 70 mld: Valore economico investimenti +8% sul 2021 - iconanews : Mims:280 mld investimenti per trasporti,fabbisogno di 70 mld -

Agenzia ANSA

Quasimiliardi di investimenti per la mobilità sostenibile, 12 mld per le infrastrutture idriche e 7 ... Sono le ferrovie con nodi urbani la voce sulla quale ilconvoglia la maggior quantità di ...... per Inwit (300 milioni circa) e per A2a (più dimilioni) mentre fuori dal Ftse Mib superano il ... Ecco l'agenda Agi con gli appuntamenti principali: LUNEDI' 23 MAGGIO -: conferenza stampa del ... Mims:280 mld investimenti per trasporti,fabbisogno di 70 mld - Ultima Ora Quasi 280 miliardi di investimenti per la mobilità sostenibile, 12 mld per le infrastrutture idriche e 7 mld per l'edilizia sostenibile: è quanto prevede la nuova strategia a lungo termine per le infr ...