Advertising

BRADYPUSS : Nel parco è il santo patrono È tutto un lavorìo di luminarie Con le arti e le magie più varie Al dio della vita si… - mauroboccaccio : Il richiamo e la promozione delle feste popolari, tra fede , fuochi,musica e danze con le storiche luminarie di Sc… - EditriceRotas : RT @CommozioniA: Scoperta al @SalonedelLibro , stand #Puglia, la casa @EditriceRotas Torno a casa col Taccuino di #GiuseppeDeNittis scrit… - BiancoCritico : RT @CommozioniA: Scoperta al @SalonedelLibro , stand #Puglia, la casa @EditriceRotas Torno a casa col Taccuino di #GiuseppeDeNittis scrit… - CommozioniA : Scoperta al @SalonedelLibro , stand #Puglia, la casa @EditriceRotas Torno a casa col Taccuino di… -

corriereadriatico.it

PORTO RECANATI - L'entusiasmo di Loredana Bertè dopo la proposta che l'hotel Brigantino fece un anno fa sui social di illuminare la cittài versi delle canzoni della cantante, ha raccolto consensi anche tra la cittadinanza. L'ex assessore a Cultura e turismo, Angelica Sabbatini, oggi consigliera di minoranza, invita l'......serie di riflessioni bibliche anche prima delle tre giornate in cui si terranno le processioni... E poi leartistiche e lo spettacolo pirotecnico di venerdì e sabato. Per il gran finale, ... Luminarie con i testi di Mimì e della Bertè. Il sindaco Michelini: «Bella idea, stiamo valutando» PORTO RECANATI - L’entusiasmo di Loredana Bertè dopo la proposta che l’hotel Brigantino fece un anno fa sui social di illuminare la città con i versi delle ...A chiudere il programma civile sarà il concerto di Alex Britti in piazza Ciaia. Il sindaco Zaccaria: «La festa della Madonna è un rito collettivo che attorno a cui la comunità si raccoglie nell’orgogl ...