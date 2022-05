Advertising

Lorenzo, lei è esperto di infrastrutture ferroviarie e co - redattore del protocollo d'intesa del potenziamento della Orte - Falconara . Dica la verità: si aspettava una simile ...Lorenzo, lei è esperto di infrastrutture ferroviarie e co - redattore del protocollo d'intesa del potenziamento della Orte - Falconara . Dica la verità: si aspettava una simile ... L'ingegner Catraro a tutto campo: «Sulla Orte-Falconara non possiamo rischiare. Per le Marche è vitale» Ingegner Lorenzo Catraro, lei è esperto di infrastrutture ferroviarie e co-redattore del protocollo d’intesa del potenziamento della Orte-Falconara. Dica la verità: si ...Al via, da domani 18 e fino al 23 maggio - in Italia il Geological Day Coste per verificare lo stato di salute del territorio costiero italiano con 5 giornate di sopralluoghi ma anche di eventi escurs ...