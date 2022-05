Il Milan a forma di Maldini: il fuoriclasse che non conosce l’egolatria (Di lunedì 23 maggio 2022) “Paolo”. E poi “Paolo”. Sì, “Paolo”. Ah, “Paolo”. PaoloPaoloPaoloPaolo. Non Maldini. Paolo-e-basta. Sembrava di ascoltare una vecchia canzone di Daniele Silvestri. Messe in fila, le interviste post-scudetto del Milan sgranano una cantilena con un nome solo. Dediche, complimenti, richiami, auguri. Il Milan fatto a forma di Maldini esplode nella sera della festa, come un’eruzione pliniana. Anche se lo sapevan tutti, era tacito. I giocatori, l’allenatore, il presidente, un coro che mette a verbale la denuncia in flagranza di trionfo: è merito suo. Chiedete a Paolo, come ha vinto il Milan. Lui smentirà, ritraendosi. l’egolatria non lo riguarda. Paolo Maldini è il presidente della repubblica indipendente degli ex campioni: quelli che hanno preso il potere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) “Paolo”. E poi “Paolo”. Sì, “Paolo”. Ah, “Paolo”. PaoloPaoloPaoloPaolo. Non. Paolo-e-basta. Sembrava di ascoltare una vecchia canzone di Daniele Silvestri. Messe in fila, le interviste post-scudetto delsgranano una cantilena con un nome solo. Dediche, complimenti, richiami, auguri. Ilfatto adiesplode nella sera della festa, come un’eruzione pliniana. Anche se lo sapevan tutti, era tacito. I giocatori, l’allenatore, il presidente, un coro che mette a verbale la denuncia in flagranza di trionfo: è merito suo. Chiedete a Paolo, come ha vinto il. Lui smentirà, ritraendosi.non lo riguarda. Paoloè il presidente della repubblica indipendente degli ex campioni: quelli che hanno preso il potere ...

