Dybala: “Lo farò per il mio futuro”, poi il messaggio ai tifosi della Juve (Di lunedì 23 maggio 2022) Paulo Dybala è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport durante il match Integration Heroes. La Joya ha affermato: “Sono contento di essere qui, ho parlato con Samuel Eto’o prima ed è un grande: non potevo mancare”. A proposito del suo futuro e dell’incontro con Zanetti, l’attaccante ha deciso di non rispondere dichiarando: “Vorrei si parlasse dell’evento di stasera, ora, non del mio futuro”. Paulo Dybala Integration Heroes Sulle parole di Francesco Totti, Dybala si è mostrato lusingato: “Francesco è un idolo, le parole di affetto sono belle e le porto dentro con piacere. Un sogno? Ora sono tranquillo. Domani parto per la Nazionale, c’è una bella partita contro l’Italia. Sarà una bellissima gara”. Infine Dybala ha porto un saluto spontaneo ed emozionante ai supporter ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Pauloè stato intervistato ai microfoni di Sky Sport durante il match Integration Heroes. La Joya ha affermato: “Sono contento di essere qui, ho parlato con Samuel Eto’o prima ed è un grande: non potevo mancare”. A proposito del suoe dell’incontro con Zanetti, l’attaccante ha deciso di non rispondere dichiarando: “Vorrei si parlasse dell’evento di stasera, ora, non del mio”. PauloIntegration Heroes Sulle parole di Francesco Totti,si è mostrato lusingato: “Francesco è un idolo, le parole di affetto sono belle e le porto dentro con piacere. Un sogno? Ora sono tranquillo. Domani parto per la Nazionale, c’è una bella partita contro l’Italia. Sarà una bellissima gara”. Infineha porto un saluto spontaneo ed emozionante ai supporter ...

Advertising

Croxxxbee : RT @SkySport: Dybala e il suo futuro: 'Non so cosa farò, sceglierò il meglio per me' #SkySport #Dybala #SkyCalciomercato - SkySport : Dybala e il suo futuro: 'Non so cosa farò, sceglierò il meglio per me' #SkySport #Dybala #SkyCalciomercato - newsdasporto : Dybala e il suo futuro: 'Non so cosa farò, sceglierò il meglio per me' sottotitolo “andrò dai cartonati e sticazzi della Juventus”! - Romanito_21 : RT @NicolaBalice: #Dybala: 'Sono tranquillo, ora penso alla Nazionale e poi alle vacanze. Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per… - IMEPICBROZO : RT @it_inter: #Dybala non dà indizi sul futuro: 'Non so ancora cosa farò, sceglierò il meglio per me' -

Dybala e il suo futuro: "Non so cosa farò, sceglierò il meglio per me" 'Non so ancora cosa farò, dovrò scegliere il meglio per me che è la cosa più importante'. Parola di Paulo Dybala , sceso in campo a San Siro nell'Integration Heroes Match. Uno stadio che potrebbe vederlo protagonista in ... Dybala: 'Zanetti Vorrei non si parlasse del mio futuro adesso. Totti è un idolo' Psg Non lo so, ancora non lo so cosa farò. Cercherò di scegliere il meglio per me. Juventus In ... Queste sono le recenti dichiarazioni di Paulo Dybala , intervenuto ai microfoni di Sky Sport al ... 'Non so ancora cosa, dovrò scegliere il meglio per me che è la cosa più importante'. Parola di Paulo, sceso in campo a San Siro nell'Integration Heroes Match. Uno stadio che potrebbe vederlo protagonista in ...Psg Non lo so, ancora non lo so cosa. Cercherò di scegliere il meglio per me. Juventus In ... Queste sono le recenti dichiarazioni di Paulo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport al ...